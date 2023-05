C’è "Love is in the air" Show ironico e toccante

Continua fino a domenica, al campetto di rione Settempeda a San Severino, dove sono montati chapiteau (tendone) e arena, la kermesse di circo contemporaneo firmata El Grito. Ancora quattro giorni di spettacoli e giochi all’aria aperta, adatti a grandi e piccini. Oggi e domani, alle 21, va in scena "Love is in the air" di Andrea Farnetani, già Pavè d’Or al Festival de Artistes de Rue de Vevey, uno spettacolo ironico e toccante che mette in scena i pensieri di un giocoliere insicuro, dove le perplessità dell’artista raccontano i timori che ognuno di noi quotidianamente vive. Sabato e domenica, sempre alle 21, tocca a "Mago per svago" de L’Abile Teatro in cui protagonista è la vicenda di un mago in carriera; le dinamiche strampalate con il suo assistente mostrano come un certo tipo di magia possa diventare la parodia di se stessa. Nell’arena da 190 posti, di fianco al tendone, oggi e domani alle 18.30 arriva Humberto Kalambres con il suo "El Aletreo", per un viaggio che parte dalla potenza evocativa dei libri; sabato e domenica torna invece il Teatro Necessario con "Attacchi di swing!", ovvero il rocambolesco duo di musicisti interpretati da Corrado Caruana e Alessandro Mori, tra gag clownesche e virtuosismi musicali con i più improbabili strumenti, con un finale sorprendente in cui lo stesso pubblico diventa protagonista. Di fronte allo chapiteau, per intrattenere i più piccoli in attesa degli spettacoli pomeridiani e serali, un’area dedicata della compagnia Numaduo, dove fantasiosi giochi in legno e un misterioso libro innescano nei partecipanti "un racconto da percorrere" fra risate e abilità. Info www.sic-elgrito.com, Pro Loco 0733638414.