C’è "Mettici la mano" con Milo e Falivene

Dalla penna di Maurizio de Giovanni, due tra i volti più colorati della saga TV del Commissario Ricciardi si staccano dalle vicende del filone corale del Commissario e tornano a raccontarsi con il pubblico, dal vivo: il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella. Così Antonio Milo e Adriano Falivene sono, con Elisabetta Mirra, i protagonisti di "Mettici la mano" con la regia di Alessandro D’Alatri, in programma domenica alle 21.15 all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino. Lo spettacolo è promosso da Comune e Amat con il contributo di Regione e ministero della cultura e con il patrocinio di Unicam. "Durante un bombardamento a Napoli, nella primavera del ‘43, il femminiello Bambinella, il Brigadiere Maione, che ha appena arrestato Melina, assassina del Marchese di Roccafusca di cui era cameriera, e una statua dell’Immacolata scampata alla distruzione di una chiesa, si ritrovano in un rifugio improvvisato – spiegano da Amat –. In attesa del cessato allarme, il dialogo tra i tre si fa sempre più profondo e serrato e, mentre si apprende cosa davvero e perché è accaduto nel palazzo del marchese, Bambinella si trasforma in un avvocato difensore e Maione nell’accusa di un processo che vede nella statua di gesso un giudice silenzioso e accorato". Biglietteria località Colle Paradiso (3355809262) aperta il giorno dello spettacolo dalle 18. Biglietti nei ticket store del circuito AmatVivaTicket e online su vivaticket.com. Info [email protected], 0737431401, 071 2072439 www.amatmarche.net.