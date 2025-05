"C’è molta gente, bella visibilità"

"Quando ho saputo che il Giro d’Italia avrebbe avuto il traguardo a Castelraimondo non ho pensato solo ad un riscontro economico che poteva dare alla mia attività, ma mi sentivo veramente onorata che una manifestazione del genere potesse arrivare in un paese così piccolo, per me è un motivo di grande orgoglio". Così Morena Montecchia della Gelateria Centrale M&R. "C’è tantissima gente, tra l’organizzazione e curiosi, il Giro porta grande visibilità a questo paese sempre ricco di iniziative nonostante tutti i problemi relativi all’entroterra maceratese, come il terremoto e la scarsità di popolazione. Siamo onoratissimi di questo, ringraziamo l’amministrazione comunale per aver permesso tutto questo. Abbiamo realizzato dei drink a tema e offriamo dei cioccolatini a forma di cuore rosa".