"C’è molta rivalità, dobbiamo rifarci dopo il 3-0 subìto"

Prima di questo confronto numero 29, queste le parole di coach Gianpaolo Medei: "Ci aspetta una partita tosta, con Milano c’è parecchia rivalità. Si tratta di una squadra che ci ha sconfitto 3-0 all’andata e quindi ci teniamo molto a rifarci e imporci per continuare la nostra striscia positiva in casa. La squadra sarà pronta, ma mi aspetto comunque una sfida difficile. Dopo un avvio di stagione altalenante, Milano ha poi dimostrato continuità di gioco, sarà una partita interessante. Per noi sarà anche un test per capire se riusciremo a ritrovare il nostro ritmo da subito e, quindi, a riprendere la marcia in campionato".

Così invece il centrale milanese Matteo Piano: "In pochi giorni vengono al dunque i primi obiettivi che ci siamo dati. Da domenica servono punti e poi a Capodanno vedremo quanto saremo contenti. L’unico rammarico è non giocare nessuna di queste tre partite in casa a Milano in questi giorni. Credo che i nostri tifosi si sarebbero meritati un grande match di pallavolo sotto le feste".

an. sc.