C’è "Nova Festival". Danza, cinema e foto

Danza contemporanea, cinema, fotografia, mostre e altro ancora in occasione di "Nova Festival". L’iniziativa si terrà tutti i mercoledì di luglio in centro a Civitanova coinvolgendo le maggiori vie del commercio. Infatti, nasce da un’intuizione dell’associazione di commercianti "Centriamo" con la direzione artistica affidata a Laura Gazzani e Francesca Rinaldi. La prima performance si svolgerà all’alba di oggi in riva al mare con il duo Casagrande Giorgini che darà vita a "Baia". Alle 20, "Les classique c’est chic!" in piazza XX settembre. Il 9 luglio, in piazza Conchiglia, Alina Fejzo porta "Immagini in dialogo", un’esperienza fotografica dal vivo che unisce danza, fotografia e partecipazione attiva del pubblico. A seguire, il dj set in corso Umberto I ("Discobox"). "How To _ just another Boléro" è invece un duetto sulle celeberrime note del "Boléro" di Maurice Ravel, in programma il 16 luglio al Lido Clauna (20.15). Poi sarà il turno di "Dancing strides", una camminata coreografica che si terrà alle 22.30 in piazza Ramovecchi. Mercoledì 23 luglio, in corso Umberto I, ci sarà "Forrest" di Rafael Candela, un invito a riscoprire il quotidiano in chiave ludica (19.30). Alle 20.15, ecco "Fitting" di Nicholas Baffoni e Camilla Perugini che diventa un dialogo tra gli interpreti. Terzo ed ultimo appuntamento, alle 22, con "Pas de deux" con Giulio Petrucci e Jari Boldrini al Lido Cluana. Inoltre, a partire dal 15 luglio, la Palazzina Sud del Lido Cluana ospiterà una mostra dedicata a Enrico Cecchetti.