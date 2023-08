C’è "Pianoforte al Tramonto"

Appuntamento per domani alle 19, nel Pincio di Potenza Picena, con l’iniziativa "Pianoforte al Tramonto". "Dopo il successo dello scorso anno era impossibile non riproporre la manifestazione, che nasce per dare spazio e visibilità ai pianisti emergenti della zona, unendo l’amore per la musica con il nostro Belvedere – spiegano uno degli organizzatori, Sebastiano Carestia –. Lì c’è una veduta che spazia dal Conero ai Sibillini, dove possiamo ammirare il sole, accompagnato dal suono coinvolgente del pianoforte. Suoneranno quattro pianisti del nostro territorio: Maria Sole Fabbracci, Matilde Carestia, Lucia Nicolini e Manuela Belluccini. La presentatrice d’eccezione sarà Giulia Ciarlantini, Miss Marche 2019. Ci tengo a ringraziare gli sponsor, il maestro Samuele Travaglini per la consulenza e direzione artistica dell’iniziativa, Loris Borroni per i validi consigli, l’ufficio turismo e naturalmente la Pro loco".

Non solo: alle 18 è prevista una passeggiata guidata nel centro storico con degustazione finale al Pincio.

Il costo è di cinque euro per gli adulti, mentre sarà gratuito per i bambini fino a 12 anni. Per info: 0733671758 o 3714109670 (WhatsApp). Mentre il 27 agosto ci sarà la manifestazione "Note all’alba", realizzata sempre dalla Pro Loco.