C’è Reggio Calabria per l’imbattuta Porto Potenza

Oggi alle 15, le luci del PalaPrincipi si accenderanno sulla sfida tra Santo Stefano Kos Group Porto Potenza e Farmacia Pellicanò Reggio Calabria, rispettivamente prima e terza nella classifica del massimo campionato di basket in carrozzina. I calabresi, che condividono la posizione con l’Asinara Waves di Porto Torres e le Volpi Rosse Menarini Firenze, sono una squadra in forte ascesa, un avversario impegnativo per la capolista. Per il team reggino la gara odierna ha particolare importanza per la corsa alle final four di Coppa Italia, fase cui approderanno le prime quattro in graduatoria alla fine del girone d’andata del campionato in corso. Nelle sue file militano atleti di talento tra i quali i brasiliani Clemente e Carvalho ed i thailandesi Sripirom e Pimkorn. In casa portopotentina si è consapevoli della forza degli avversari ma si è altrettanto consci di essere leader del campionato e intenzionati ad allungare la serie di sei vittorie consecutive che ha meritato il primato. Nella trasferta di sette giorni fa a Bergamo, capitan Bedzeti e compagni hanno offerto una prestazione impeccabile: dal parquet del PalaPrincipi si attendono conferme in questa direzione.