C’è "Rocca & Grill", musica e buon cibo

Da questa sera a domenica scatta l’ora di "Rocca & Grill" alla Rocca di Mogliano, una tre giorni di musica, cibo e intrattenimento dal vivo, organizzata dall’associazione Tandem. Oggi "Mosaic" live set con dj Steevo e Sista Lu, domani Regina On Tour e dj marathon, mentre domenica aperitivo dalle 18.30 open act Roxy e Verosimile, poi Ferretti, dalle 21 Luca Moretti dj. "Come resident dj al Donoma, Moretti è una figura iconica della scena musicale locale – spiegano gli organizzatori –. Le sue esibizioni sono una tappa obbligata per gli amanti della musica e della vita notturna". Oltre alle esibizioni dei gruppi musicali, la manifestazione alla Rocca di Mogliano offrirà un’ampia varietà di cibo e drink per tutti i gusti. Info 3453423272, 3392991212.