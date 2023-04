"C’è sempre più bisogno di servizi di qualità per tutti i cittadini"

Si celebra oggi la Giornata mondiale della salute e in questo 2023 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) celebrerà il suo 75° anniversario. "Il tema è ’Salute per tutti’ e l’obiettivo è di promuovere il concetto che ogni persona, indipendentemente dalla posizione sociale o geografica, debba avere accesso a servizi sanitari di qualità - sottolinea l’assessore regionale Filippo Saltamartini -. Con il Piano socio sanitario cerchiamo di farlo tagliando le liste di attesa con Cup provinciali e liste di garanzia, acquistando dai privati i servizi che ci servono e sono carenti". E analizzando i dati elaborati da Regione e Ars si scopre che il 25% dei marchigiani ha più di 65 anni, la speranza di vita per le donne è di 85,1 anni (contro una media nazionale di 84,4), per gli uomini di 80,8 (79,7 in Italia); un marchigiano su 5 fuma, tra i giovani uno su 5 ha sperimentato l’ubriachezza a 15 anni, tra gli adulti quasi uno su 5 fa un consumo a rischio di alcolici. La salute si mantiene anche grazie a un corretto stile di vita: fare movimento è fondamentale, ma il 32% dei marchigiani tra i 18 e i 69 anni è sedentario e il 34% di coloro che hanno più di 65 anni. Il 30% dei bambini, il 41% degli adulti e il 56% degli anziani è sovrappeso. Nel 2021, come evidenziano i dati Istat-Aci, si sono verificati nelle Marche 4.663 incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 84 persone e 6.277 feriti. Secondo l’ultima rilevazione effettuata si sono verificati 33mila incidenti domestici che hanno coinvolto circa 25mila persone. Quattro marchigiani su 10 presentano almeno una patologia cronica, due su 5 ne hanno due o più: le più ricorrenti sono le malattie cardio-cerebrovascolari, le malattie respiratorie e il diabete.