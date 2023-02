"C’è tanta voglia di judo ma mancano gli impianti"

Domenica scorsa s’è dipanato a meraviglia, riscuotendo un notevole successo, il meeting giovanile di judo disputato nella palestra "Mestica" con la partecipazione di oltre 500 piccoli agonisti e alla presenza di tanta altra gente tra tecnici, accompagnatori e familiari di quei ragazzini di età compresa tra i 4 i 14 anni. E’ stata degnamente celebrata la memoria di Rodolfo "Fofo" Prenna, il guru del judo civitanovese scomparso nel 2017. A lui era intitolato uno dei due trofei: quello pomeridiano, riservato alle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi. Organizzava la "creatura" di Prenna, da lui fondata nel 1968: l’Alfa Judo, ora presieduta da Angelo Mercanti che è anche il vicepresidente regionale della Fijlkam, la federazione che raggruppa il judo, la lotta e il karate.

Mercanti è entusiasta del boom registrato. E tuttavia c’è un "ma" a smorzarne la soddisfazione e ad angustiarlo. Il motivo ce lo spiega lui stesso: "C’è tanta voglia di judo in città, il mio club è attrezzato per organizzare eventi importanti eppure non c’è modo di farlo a Civitanova se non sputando sangue e in condizioni sempre precarie". Come mai? "Il fatto è che, nei mesi di più intensa attività agonistica, non ci mettono a disposizione gli impianti più grandi. Il Palas-Lube, si sa, è inavvicinabile per… principio. Il PalaRisorgimento e la palestra di Civitanova Alta sono a loro volta tabù. La Virtus e la Feba non ce li danno mai perché non vogliono spostare le partite delle loro squadre giovanili. E così è giocoforza ripiegare sulle palestrine dove dobbiamo fare salti mortali per allestire in sicurezza eventi affollati come quello di domenica scorsa. In altri centri marchigiani ci accolgono viceversa sempre a braccia aperte. Possibile che certe cose succedano sempre e solo a Civitanova? Domenica mattina è venuto in palestra il sindaco Ciarapica. Ha potuto osservare con i suoi occhi lo stato delle cose. Speriamo si attivi prima possibile per riconoscere anche a Cesare (alle arti marziali) quel che è di Cesare". Ma non è in rampa di lancio il nuovo palazzetto delle arti marziali di fianco al Palas? "Vero. Ma, a parte il fatto che non è stata ancora posata la prima pietra, quella struttura funzionerà solo a mo’ di palestra per allenamenti, stage e clinic. Non è previsto uno spazio per il pubblico e, dunque, non potrà ospitare le gare. E così, per gli eventi agonistici, resteremo punto e a capo".

Mario Pacetti