"C’è un abuso di cannabis tra i giovani"

"Dalla droga si può uscire, ma non da soli", è stato il tema del partecipato incontro tenutosi al teatro "Lanzi", promosso dalle associazioni "La Rondinella" di Corridonia e "Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza", guidate da Gaetano Angeletti e dall’avvocato Giuseppe Bommarito. Una serata emotivamente impattante, visto che sul palco sono saliti, con le loro testimonianze, un ragazzo e una ragazza usciti dal tunnel della droga grazie al percorso comunitario a San Patrignano, insieme ad una signora che ha perso il marito a causa dell’abuso di eroina.

"Quando in una famiglia si viene a sapere di un proprio caro caduto nella tossicodipendenza, una patologia molto grave che può diventare cronica e a volte letale – ha spiegato Bommarito - non si sa dove sbattere la testa. Prima si cerca di risolvere il problema da soli, ma la dipendenza psicologica è il nemico più forte da combattere, non basta la buona volontà, bisogna rivolgersi a chi ha esperienza specifica". "Sembra che io mi diverta a dire che la situazione sta peggiorando – ha affermato Angeletti, affiancato dallo psicoterapeuta Francesco Giubileo -. Ultimamente non facciamo altro che indirizzare ragazzi tra i 17 e 20 anni da psichiatri per via di problemi dovuti all’abuso di cannabis. La Rondinella è stata fondata il 5 maggio del 2006 e in 18 anni abbiamo recuperato 126 persone tra chi abusava di droga, alcol o gioco d’azzardo. In quest’occasione abbiamo raccolto le testimonianze di Sofia e Stefano, due emblemi della Rondinella. Aggiungo che sta girando anche a Macerata una droga da nome Fentanyl che arriva dagli Stati Uniti dove ha mietuto in 5 anni 200.000 vittime però nessuno ne parla. Bisogna che il sistema cambi, altrimenti i giovani cresceranno senza spina dorsale e si lasceranno trasportare da tutto". Poi l’appello al parroco Don Fabio Moretti: "Lo invito a far funzionare il centro pastorale in modo che i ragazzi abbiano qualcosa di più serio anziché farsi le canne".

Sono seguite le testimonianze di chi ha avuto la forza di uscirne fuori. "Mi sono fatto coinvolgere da un gruppo di amici – ha esordito Stefano - così sono partite le prima canne, poi a spacciare fino all’eroina. Vivevo in un altro mondo. La tossicodipendenza è grave e in molti la sottovalutano, anche io ero convinto di smettere il giorno dopo ma è un problema che non si può affrontare da soli". "Ho iniziato a circa 14 anni con le canne per gioco – ha raccontato Sofia – è superficiale dividere le droghe leggere dalle pesanti. Dalle canne, alla cocaina e all’eroina il passo è stato breve, nemmeno la nascita di mio figlio mi fece capire che la vita era altro. La famiglia gioca un ruolo fondamentale, quando mi dissero di San Patrignano risi in faccia a Gaetano, poi sono entrata ed è stata all’inizio dura".