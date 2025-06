"C’è un bel giro di stranieri"

"Siamo ottimisti – dichiara Mauro Monina, titolare di "Acropoli" a Porto Recanati in località Scossicci – noi abbiamo già messo bagnini di salvataggio e ombrelloni. Speriamo che giugno mantenga le temperature degli ultimi giorni, ma già registriamo una buona affluenza con le persone provenienti dai paesi circostanti, come Recanati, Castelfidardo o Osimo. Anche i turisti da fuori stanno arrivando, soprattutto coloro che hanno già una casa in queste zone, poi ho visto, anche se non come dieci anni fa, un sensibile movimento di stranieri tra cui i tedeschi. Non ci lamentiamo considerando che lavoriamo molto con la gente locale".