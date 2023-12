C’è un po’ di Recanati nel presepe allestito in piazza San Pietro

C’è un po’ di Recanati sul presepe in Piazza San Pietro allestito in occasione dell’ottavo centenario del primo presepe vivente di San Francesco a Greccio grazie all’iniziativa "Admirabile Signum" della Diocesi di Rieti e Fondaco Italia. Infatti la luce che lo illumina porta il marchio de "IGuzzini" con un progetto messo a punto dall’architetto Margherita Suss dello studio GMS. Gli effetti luminosi dati dagli apparecchi della nota azienda illuminotecnica di Recanati esaltano le scene e i personaggi della sacra rappresentazione. "iGuzzini è lieta di aver illuminato questa tradizione nella sua massima espressione – commenta Cristiano Venturini, CEO iGuzzini - perché da sempre fa della luce elemento distintivo di innovazione sociale. L’arte, in questo caso l’arte sacra, ha un ruolo fondamentale per la società".