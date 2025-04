"C’è un ritorno dei gruppi"

Bene la ristorazione e negli hotel si registra un ritorno importante dei gruppi. Luca Giustozzi, presidente Federalberghi Confcommercio Marche, titolare del Cosmopolitan a Civitanova, di Villa Giustozzi a Pollenza e dell’hotel Recina a Montecassiano spiega che nelle sue strutture ci sono prenotazioni di gruppi per Pasqua e Pasquetta. "Credo che anche il turismo religioso, nell’anno giubilare, abbia influito – prosegue –. Viaggiare in gruppo poi permette di ammortizzare le spese, ed è tutto organizzato. Le coppie e chi viaggia da solo invece sono più legati all’andamento del clima; le richieste non mancano, ma la prenotazione effettiva poi dipende dal meteo e il tempo incerto può influire".