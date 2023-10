C’è una lieve crescita del numero di imprese

Crescita contenuta delle imprese nelle Marche, ma i segnali sono positivi: sono di più le aziende avviate di quelle che sono state chiuse. È una lieve ripresa della vitalità del sistema imprenditoriale marchigiano quella che segnala il registro delle imprese della Camera di commercio, in riferimento al trimestre estivo. L’analisi è stata condotta su dati Unioncamere e InfoCamere e rileva un saldo attivo di 295 attività economiche, un +0,19 per cento rispetto alla fine di giugno scorso, e +0,7 per cento rispetto a un anno fa. Sono 1.413 le nuove iscrizioni e 1.118 le cessazioni di attività. "In termini assoluti – afferma Gino Sabatini, presidente della Camera di commercio delle Marche –, il risultato del trimestre riflette una contenuta vitalità del sistema imprenditoriale. La rilevazione non mostra grosse sorprese: la società di capitale è la struttura organizzativa più dinamica, ottima performance del settore costruzioni, la peggiore dell’agricoltura, e il segno più si registra in tutti i territori. L’economia marchigiana mostra di tenere anche nel day after di tutte le crisi. Certo bisogna tenere alta la guardia e sostenere le piccole e medie imprese. La Camera proseguirà con digitalizzazione e semplificazione, transizione ecologica e innovazione, internazionalizzazione e promozione delle filiere, sostegno a una finanza agevolata per la piccola impresa, impegno per il potenziamento delle infrastrutture".

Gaia Gennaretti