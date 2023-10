C’è una manifestazione, sabato sarà spostata una parte del mercato

Sabato, in occasione della rassegna "Entroterra. Viaggio nel cuore delle Marche tra artigianato, enogastronomia e turismo" organizzata dal Comune in collaborazione con Confartigianato, e con il coinvolgimento di Coldiretti Macerata e il supporto di Confcommercio, il mercato settimanale di San Severino da piazza Del Popolo verrà trasferito, per il settore non alimentare, nel piazzale Don Minzoni e nel piazzale Grandinetti, nella zona della stazione ferroviaria. Pertanto in queste zone verranno vietati il transito e la sosta di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli degli ambulanti. Inoltre verrà istituito il doppio senso di circolazione in via Volta all’intersezione con via Mazzini e il divieto di sosta, eccetto gli autobus, in via San Sebastiano dalle 7 alle 15.