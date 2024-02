Ceccarani lascia la guida del Cai: "Cresce l’interesse per la montagna"

"Andare in montagna è affascinante perché è un’attività multidisciplinare; è come vivere un museo a cielo aperto ammirando le bellezze di storia naturale, flora, fauna, geologia e molto altro". Così Marco Ceccarani, presidente del Cai Macerata, presenta il calendario 2024 che debutterà a marzo. Questo marzo segnerà anche il termine del secondo mandato di Ceccarani il quale passerà il testimone ma, avendo conseguito anche il titolo di guida accompagnatore, sarà ancora più attivo nell’ambito tecnico operativo.

A quanti iscritti puntate?

"Nel 2023 abbiamo raggiunto 350 iscritti e posso dire che il trend sta viaggiando sulla stessa linea e forse più in alto".

A cosa è dovuto questo successo?

"È un fenomeno generalizzato, frutto della crescita di interesse per la cultura dell’andare montagna".

La sezione di Macerata ha una vocazione alla formazione?

"Sì, è stata sempre molto attenta a questo e, non a caso, è l’unica sezione che ha una scuola di alpinismo e sci alpinismo di lunga tradizione. Ciò vale anche per l’escursionismo visto che da diversi anni proponiamo corsi per ambiente innevato. Qualche tempo fa lo avevamo fatto sul ciclo-escursionismo e pensiamo di ripeterlo. A breve partirà un nuovo corso di escursionismo avanzato, su ferrata".

Qual è il vostro evento più recente?

"Si è concluso un evento che ci ha visto come capofila organizzatori. Si tratta di un corso che l’alpinismo giovanile ha fatto, nel periodo 9-12 febbraio al Passo di Lavazè, per lo sci escursionismo dedicato ai ragazzi".

Molti corsi richiedono molti istruttori?

"Non sempre possiamo prendere tutti coloro che desiderano partecipare, perché il Cai ha dei protocolli precisi sul rapporto istruttori e allievi. Anche qui stiamo crescendo, perché molti dei nostri soci hanno preso i titoli come accompagnatori sia regionali che sezionali".

Grandi risultati anche per l’escursionismo?

"Sì, in questi anni c’è stata una grossa crescita sia del settore escursionistico con la presenza della nostra commissione "Tam" (Tutele ambiente montano) e la commissione sentieri".

Parliamo del calendario 2024.

"Offre molte scelte ed è pensato fare un percorso formativo al di fuori dei corsi frequentando escursioni di grado e difficoltà diversi".

C’è una novità?

"Non riguarda solo la nostra sezione: è la realizzazione di un calendario regionale in cui sono inserite tutte le escursioni Cai marche per offrire una panoramica ancora più completa". E conclude: "Riguardo all’imminente fine mandato desidero ringraziare tutti gli istruttori, gli accompagnatori e il direttivo con cui ho collaborato in questi sei anni; grazie a loro sono stati raggiunti i risultati attuali".