Cecchetti, 30 anni fa la chiusura: eventi

Al via una serie di iniziative culturali ed eventi in occasione della ricorrenza del 30° anno dalla chiusura della fabbrica Cecchetti. Nata nel 1892 come officina meccanica, per iniziativa dell’imprenditore Adriano Cecchetti, conosce il suo massimo sviluppo durante la prima guerra mondiale, grazie anche alla costruzione di materiale rotabile per le ferrovie. Il 6 settembre 1947 muore il fondatore Cecchetti e, passando attraverso diverse crisi, la società è rimasta attiva fino 1994. Il Rotary Club di Civitanova sta lavorando a delle specifiche iniziative, patrocinate dal Comune, e in programma dal 6 al 21 aprile prossimi, che si articoleranno in un convegno al teatro Cecchetti e in una mostra presso la Palazzina Liberty del Lido Cluana, in cui saranno coinvolti esperti e storici, esposti cimeli, plastici, foto e proiettati video. "Con l’obiettivo di sottolineare l’importante aspetto sociale ed economico che questa realtà industriale ha rivestito per la città - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica - il Rotary ha proposto la realizzazione di un calendario di eventi di spessore, grazie ai quali si potrà ricordare la storia delle Officine". La Giunta comunale ha stanziato un contributo di 3.670 euro per la realizzazione degli eventi.