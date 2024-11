Cecchetti, scuola e Comune. Lavori dopo il maltempo

Gli acquazzoni di metà settembre non hanno solo provocato danni al Palazzo comunale e all’immobile dell’ex casa Balilla, che ospita il teatro Cecchetti e i locali della biblioteca pubblica, ma anche alla scuola primaria Don Bosco, tutti edifici infiltrati dall’acqua piovana.

Per gli interventi di riparazione il Comune spenderà complessivamente 125.000 euro circa, che saranno così ripartiti: 100.000 per la struttura dell’ex Casa Balilla, 10.000 per la scuola e 15.000 per sistemare le falle a Palazzo Sforza, questi già deliberati.

Invece, nell’ultima riunione di giunta sono state stanziate le risorse per la manutenzione straordinaria all’interno della primaria Don Bosco e per la biblioteca comunale. Nelle aule di via Saragat, a seguito dei sopralluoghi dei tecnici del Servizio patrimonio edilizio comunale dopo le abbondanti piogge di settembre, sono state riscontrate problematiche legate alle infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell’edificio che ospita la primaria dell’istituto comprensivo di via Regina Elena.

La grande quantità di acqua assorbita è penetrata all’interno di un’aula e si sono inoltre verificate ulteriori infiltrazioni in corrispondenza del corridoio al primo piano e sul soffitto dell’aula magna al piano terra. Il costo della manutenzione straordinaria in questo caso è di 10 mila euro.

La giunta comunale ha votato, inoltre, l’intervento sul tetto dell’edificio dell’ex casa del Balilla di viale Vittorio Veneto, pure interessato da infiltrazioni.

In questo caso, si tratta di un intervento di ripristino dell’impermeabilizzazione sulla copertura piana dell’immobile, a sostituzione di quella esistente, ormai consumata.

Il progettista è l’ingegner Genny Boccanera, che ha redatto il progetto esecutivo, mentre responsabile dei lavori è l’ingegner Arianna Nasini. In questo caso la spesa prevista per l’intervento è di 98 mila euro.