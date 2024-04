Cecchi: l’emozione di perdersi tra i paesaggi unici marchigiani

Una mostra personale dedicata alle opere di Sauro Cecchi, poliedrico artista di Falerone, fortemente legato ai paesaggi delle Marche. Sarà inaugurata oggi, alle ore 17, nella chiesa di Sant’Agostino a Civitanova Alta e sarà visitabile fino a domenica 5 maggio. Intitolata ‘Antology. Il paesaggio, il neoplasticismo, il costruttivismo astratto’ del maestro Sauro Cecchi, la mostra godrà della presenza al taglio del nastro del sindaco Fabrizio Ciarapica, del giornalista e scrittore Adolfo Leoni e di Sandro Bartolacci per l’associazione culturale ‘Don Quuotte’. Presentazione critica a cura di Marta Lock.

L’allestimento è composto da opere che descrivono tre serie tematiche del maestro 57enne Sauro Cecchi. Il Neoplasticismo: una visione cristallina per la leggerezza dei vuoti costituiti dai vetri che riflettono la luce, e infine innovativa per le linee oblique e tendenti verso l’altro che sembrano alleggerire e dare un aspetto futuristico agli agglomerati urbani. Il Costruttivismo astratto: qui l’artista intende rendere utile tutto ciò che diversamente avrebbe terminato il suo corso esistenziale, mantenendo un approccio informale in cui l’astrazione e di trasformare di oggetti in arte. Il paesaggio: una sorta di cammino verso l’ordine che si era verificato verso il secondo ventennio del Novecento. Sauro Cecchi, permette che il suo sguardo si perda, emozionandosi, nei panorami delle Marche, lasciando fuoriuscire la malìa che le colline che circondano il suo studio d’artista esercitano su di lui.

Sauro Cecchi ha frequentato l’Accademia di belle arti di Macerata ed ha conseguito il diploma nel 1986 al corso di Pittura con il maestro Remo Brindisi. Si è dedicato al restauro di opere d’arte facendo esperienza e frequentando i corsi di restauro all’Accademia sotto l’insegnamento di Guido Bruzzesi. Nel 1984 ha partecipato al progetto di restauro del teatro di Caldarola. Ha lavorato come scenografo nel cinema e nel teatro, ed è stato anche coproduttore del progetto cinematografico “Blu Cobalto” con Mariagrazia Cucinotta, Flavio Bucci e Nathaly Caldonazzo.

a. c.