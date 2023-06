"Ceccotti: terminal degli autobus da spostare"

di Lorena Cellini

Una mezza dozzina di commercianti hanno partecipato all’incontro organizzato ieri dall’opposizione alla Romana, sul tema ‘Salviamo l’area Ceccotti dalla speculazione’. Presente anche Debora Pennesi, presidente dell’associazione dei commercianti del centro e presenti per le liste della minoranza consiliare Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova), Francesco Micucci (Pd), per i civici di Futuro in Comune Tommaso Corvatta e Nicola Lelli. Una iniziativa a cui hanno aderito anche la Nuova Città e il Movimento 5 Stelle, ma da cui si sono tenute alla larga Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Roberto Mancini (Dipende da Noi) e Letizia Murri (Ascoltiamo la città).

"E’ stato un confronto utile - ha detto Corvatta - perché nonostante quei pochi presenti abbiamo concordato un piano comune sulle osservazioni alla variante Ceccotti. Se ci aspettavamo più gente? Indubbiamente, ma le notizie che abbiamo è che il consenso è abbastanza diffuso verso l’obiettivo di migliorare il piano adattato dall’amministrazione comunale". Per presentare le osservazioni c’è tempo fino al 19 giugno, dopo di che sarà la maggioranza a decidere il percorso più o meno rapido per discuterle in aula consiliare.

Quello a cui mira l’opposizione, e su cui anche i commercianti concordano, "é lo spostamento del terminal degli autobus - spiega Corvatta - e la permeabilità viaria e pedonale tra la Ceccotti e il centro della città. Perché ci può stare un carico di cubatura commerciale, come previsto nella nuova Ceccotti, ma come si inserisce questo nel contesto del centro? Ai negozianti interessa che vengano studiati collegamenti efficienti e moderni e che la variante non vada ad appesantire e a danneggiare la viabilità più di quanto non lo sia già ora".

Per Micucci "tra i commercianti del centro non sono poche le critiche al piano Ceccotti adottato dalla amministrazione Ciarapica. Li abbiamo in ogni caso sollecitati a una maggiore partecipazione per convincere la politica a prestare ascolto alle loro esigenze. Su questo tutti d’accordo, al punto che si sono impegnati a predisporre insieme a noi qualche osservazione". "I commercianti presenti - conclude Micucci - si sono detti pronti anche a raccogliere le firme perché quello che si vuole ottenere è un miglioramento del progetto, che così come è stato approvato a nostro avviso non garantisce nemmeno soluzioni viarie adeguate a supportare il nuovo carico urbanistico residenziale e commerciale che è stato previsto".