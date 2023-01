Cede blocco di neve, giovane salvato dal soccorso alpino

Stava camminando nelle montagne del Maceratese quando, probabilmente a causa del cedimento di un blocco di neve, è scivolato. Ma, per sua fortuna, non ha riportato traumi. Un pomeriggio sventurato per un giovane umbro di Assisi, in provincia di Perugia, partito in giornata da Pintura di Bolognola e arrivato in quota nei pressi di Monte Amandola. Impaurito dal vento sferzante ha tentato di scendere lungo il versante più coperto sopra Valle Caprina. Ma una volta arrivato al cambio di pendenza è probabile che sia ceduta sotto i suoi piedi la cornice di neve formatasi nei giorni scorsi a causa del forte vento e sia scivolato nel bosco senza però riportare traumi. Arrivata sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino, sono subito iniziate le ricerche e poco dopo è stato individuato il ragazzo, stremato ai margini del sentiero che da Garulla risale a Pintura. Immobilizzato e imbarellato, è stato velocemente riportato sulla strada dove è stato consegnato all’ambulanza del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri di Amandola.