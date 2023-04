Paura a Macerata, cede parte del tetto di una casa: evacuate otto persone

Macerata, 30 aprile 2023 – Otto persone sono state evacuate d’urgenza, dopo il crollo di una porzione di tetto della palazzina in cui abitano, in via Galasso da Carpi nel quartiere delle Vergini. L’allarme è arrivato poco dopo le 16 di ieri. I residenti, a quanto sembra dopo aver udito alcuni scricchiolii, hanno avvertito il rumore di un cedimento. Hanno capito che una parte del tetto aveva ceduto, e sotto di questo si era aperta una grossa crepa; a terra, le tegole cadute hanno confermato i sospetti. Per fortuna nessuno si era fatto male. I vigili del fuoco, subito intervenuti, dopo un primo sopralluogo hanno ritenuto necessario dichiarare inagibile lo stabile. A quanto sembra, a cedere potrebbe essere stata una colonna. Su questo comunque si dovranno fare ulteriori indagini.

Intanto, nell’immediatezza la polizia locale, chiamata sul posto, si è attivata per trovare un alloggio agli otto evacuati, che però poi sono riusciti tutti a trovare sistemazioni da parenti o conoscenti, senza bisogno della struttura convenzionata con il Comune. Sulla casa sarà sistemato un telo, per evitare che le piogge previste in questi giorni aggravino la situazione. L’area intorno all’edificio è stata transennata e la strada è parzialmente chiusa, per sicurezza. Purtroppo, per gli otto residenti la soluzione del problema potrebbe non essere proprio immediata.