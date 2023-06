Cede una porzione della pista ciclabile in zona Fontescodella

Chiuso un tratto della pista ciclabile e pedonale di Fontescodella, di recente inaugurazione. Nei giorni scorsi, infatti, a causa della rottura di una fognatura è crollata una porzione di qualche metro del tracciato. Ora il pezzo di stradina è sbarrato e per transitare bisogna allungare il giro, passando dalla strada che si trova sopra alla pista. I tecnici dell’Apm e del Comune hanno effettuato un sopralluogo nel tratto in cui è avvenuto il cedimento. Inoltre, le intense piogge degli ultimi giorni hanno provocato piccoli smottamenti lungo tutto il percorso ciclopedonale, che in diversi punti è coperto di terra e fango. In corrispondenza di un ponticello, l’asfalto e il breccino sono stati portati via dall’acqua.