Celebrare 100 anni di Scienze, il Liceo Galilei festeggia con una cena spettacolo

Proseguono i festeggiamenti per i cento anni del liceo scientifico Galilei. Il nuovo appuntamento si terrà il 29 settembre, dalle 19, con una cena spettacolo a villa Colleverde a Montecassiano. La serata inizierà con una deliziosa cena di gala, preparata da rinomati chef e accompagnata da una selezione di vini pregiati. Durante la cena, il palco si accenderà per uno spettacolo magico. Artisti locali e studenti talentuosi si esibiranno in una varietà di performance, dalla musica alle rappresentazioni teatrali, dalla danza alla poesia. "Il liceo Galilei è stato un faro di conoscenza e innovazione per un intero secolo - commentano dalla scuola -. Questo anniversario è un’occasione unica per celebrare le realizzazioni passate, ispirare le future generazioni e sostenere l’educazione scientifica". Info e prenotazioni per la cena al numero 3336812020.