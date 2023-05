Celebrata la prima festa dell’Unione europea

di Francesco Rossetti

"A Civitanova diversi milioni di euro grazie all’Unione europea". La sintesi è del vicesindaco Claudio Morresi che ieri, in occasione della Festa dell’Europa, ha elencato le tante opere cittadine finanziabili grazie al Pnrr. "La digitalizzazione" (600mila euro), i lavori pubblici con i nuovi asili nido a San Marone (2.268.000) e nell’area Micheletti (1.344.000), oltre alle ristrutturazioni delle materne di via Regina Elena (1.100.000) e via Saragat (910.000), la mensa in via Guerrazzi (327.000) e infine 130mila euro per l’efficientamento energetico della Morvillo". Nei casi delle scuole, Morresi ha specificato che palazzo Sforza dovrà comunque mettere mano al proprio portafoglio per un complessivo "indebitamento di oltre tre milioni". Cinque milioni del Piano saranno invece impiegati per il comparto di via Trieste, mentre 28mila giungono dalla Regione grazie al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Poi ci sono i fondi dedicati agli Ambiti territoriali, da ripartire tra i vari comuni interessati: 2.046.515 euro all’Ats 14 di cui Civitanova è capofila, altri 260.000 per progetti in cui lo stesso Ats 14 è partner con altri ambiti. Si vedrà se Civitanova sarà in grado di cogliere tutte queste "opportunità", rispettando le tempistiche indicate. Quella di ieri è stata la prima edizione della ‘Festa dell’Europa’ e proseguirà con l’inaugurazione dello spazio Sassoli di sabato (in Municipio) e del piazzale Europa il 20 maggio. Nella sala consiliare si sono alternati gli interventi di tutto il team Europa, composto da Morresi, Giorgio Pollastrelli e Lavinia Bianchi (in collegamento da Marina di Gioiosa Ionica), oltre che del vicepresidente della Provincia Luca Buldorini e del consigliere di Fabriano Giacomo Guida. Al convegno moderato dal giovane Francesco Sebastiani, presidente del Coordinamento regionale degli studenti Marche, partecipi anche Marisa Celani e Melissa Tomassini dell’Europe Direct e in un video anche i saluti del presidente delle Marche Francesco Acquaroli. "Faremo conoscere da vicino – le parole della Bianchi – il progetto ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali (Belc)", mentre Pollastrelli ha fornito il dato relativo ai civitanovesi iscritti all’anagrafe italiana residenti all’estero (Aire), che ammontano a 4.778: i più vivono proprio in paesi dell’Ue come Francia e Germania o ex come il Regno Unito. Ricordato dai presenti anche il compianto David Sassoli.