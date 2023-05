Celebrazione in onore del maresciallo Piermanni

di Francesco Rossetti

Anche quest’anno la cerimonia di commemorazione al maresciallo Sergio Piermanni, di cui ricorrevano i quarantasei anni, ha visto la partecipazione corposa di autorità civili, militari, associazioni e cittadini. Una celebrazione solenne, curata in ogni minimo particolare dal presidente della sezione locale dell’Anc Roberto Ciccola, tenutasi dapprima sull’omonimo lungomare, dove sorge il busto dedicato proprio al militare, e proseguita nella chiesa di San Pietro con la messa del parroco don Mario Colabianchi. Quel terribile 18 maggio del 1977 in pochi lo hanno dimenticato. Piermanni, medaglia d’oro al valor militare, affrontò in un conflitto a fuoco la banda di criminali che la notte prima, a Porto San Giorgio, aveva seminato il terrore togliendo la vita all’appuntato Alfredo Beni. Il maresciallo non esitò a presentarsi in stazione, ma vi trovò la morte. Rimasero feriti il capitano Rosario Aiosa, che non ha fatto mancare la propria partecipazione all’appuntamento di ieri, e il Brigadiere Valeniro Di Toro Mammarella. L’inno del Silenzio e quello di Mameli sono stati intonati dalla banda cittadina, fino ai due interventi, quello del sindaco Fabrizio Ciarapica e del generale Tito Baldo Honorati, ispettore regionale dell’Anc. "Da quando sono stato eletto sindaco, diversi anni fa, ho avuto l’onore di organizzare insieme all’Anc locale questa giornata di ricordo – ha detto il primo cittadino – . L’ho fatto sempre in maniera molto sentita e anche commossa. Il mio primo pensiero è sempre andato a coloro che hanno pagato il prezzo più alto di questa tragedia e mi riferisco alla famiglia, alla signora Giovanna e alla figlia Dominique (partecipi alle celebrazioni, ndr). Voglio approfittare per ringraziare le forze dell’ordine che oggi sono qui e che lavorano quotidianamente con grande senso del dovere e professionalità per garantire a tutti noi sicurezza e legalità". Sul lungomare, anche il suo omologo montecosarese Reano Malaisi, il Prefetto Flavio Ferdani, il nuovo Questore di Macerata Luigi Silipo, il neo comandante regionale della Carabinieri Marche, Generale Salvatore Cagnazzo, il colonnello Nicola Candido e il capitano Massimo Amicucci. "Il mio pensiero va anche a quel gruppo di valorosi che con lui parteciparono all’azione – le parole di Honorati –. Un’azione che ha avuto riconoscimenti che non hanno precedenti nella storia dell’Arma: tre medaglie d’oro e due d’argento al valor militare".