Celebrazioni del 25 Aprile "Il Comune ci sta ignorando Un silenzio inaccettabile"

"Sono più di 40 giorni che l’Amministrazione comunale di Macerata ignora la mail inviata congiuntamente da nove associazioni e tre sindacati per chiedere un incontro teso ad organizzare il 25 Aprile. I cittadini e la loro partecipazione alla vita politica della città dovrebbero sempre essere tra le priorità di un’Amministrazione, così come le celebrazioni del 25 Aprile, festa nazionale sui cui valori si fonda l’intera Repubblica Italiana, sulla cui Costituzione giura ogni rappresentante delle istituzioni". Dura la presa di posizione da parte di Amnesty Macerata, Anpi, Arci Macerata, Cgil, Cisl, Emergency Macerata, Legambiente Macerata, Libera contro le mafie Macerata, Mondo Solidale Macerata, Osservatorio di genere, Refugees Welcome e Uil contro il silenzio dell’Amministrazione comunale maceratese calato attorno alle manifestazioni da organizzare in vista del 25 Aprile. "A 20 giorni da questa solenne ricorrenza nulla si sa in merito a come il Comune intenda celebrarla - precisano le associazioni che hanno anche chiesto un incontro a cui non è stata data risposta -. Aver evitato ogni incontro con le associazioni ha, quindi, precluso non solo la possibilità di organizzare qualcosa dal carattere popolare, ma ha reso evidente un atteggiamento di chiusura degli amministratori locali alle esigenze collettive di tutti coloro che le associazioni rappresentano".

"’Libertà è partecipazione’ diceva il cantautore Giorgio Gaber, ed il dialogo così come il confronto ne sono forme nobili - concludono le nove associazioni e i tre sindacati -. È per questo che ci sembra doveroso informare la cittadinanza maceratese di un comportamento da parte dell’Amministrazione comunale, in relazione alle celebrazioni del 25 Aprile, che riteniamo inaccettabile".