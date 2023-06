Celebrazioni leopardiane con l’attore Viviani

di Antonio Tubaldi

Sarà il noto attore Vittorio Viviani a tenere quest’anno, sull’orto del Colle dell’Infinito, il 29 giugno, giorno del compleanno di Giacomo Leopardi, il tradizionale recital di poesie leopardiane. Viviani, 69 anni, attore famoso del grande e piccolo schermo, presenterà in anteprima ed in esclusiva un lavoro ideato proprio per questo 225° anniversario della nascita del poeta. È un appuntamento molto sentito non solo dagli studiosi, ma anche dai recanatesi affezionati al loro illustre concittadino. L’attore sarà accompagnamento dalle note musicali del pianista Andrea Bianchi. L’ingresso, dall’ex Convento Santo Stefano, è gratuito senza prenotazione sino all’esaurimento dei posti. L’intero programma delle celebrazioni leopardiane, redatto in collaborazione con il Comune di Recanati, è stato illustrato ieri mattina, nella sala Foschi del Centro Studi, nel corso di una conferenza stampa, da Fabio Corvatta, presidente dell’Ente di Cultura che ha colto l’occasione per presentare il nuovo sito del Centro Studi, già da alcune ore in rete, predisposto da Gioele Marozzi, assegnista di ricerca dell’Università di Macerata, che si è avvalso della società sviluppatrice "Mosto". Il nuovo portale ha la finalità di ridurre lo spazio che separa il pubblico dall’opera di Leopardi, dando visibilità alle iniziative, agli eventi e alle notizie che il Centro promuove fin dal 1937. "Questo progetto – ha detto Marozzi – nasce dall’esigenza di dare un’immagine diversa del Centro, non vecchia, chiusa, immobile, ma aperta a direzione delle persone, che cerca di andare incontro alle esigenze nuove e, dunque, verso il digitale". Ritornando al programma previsto per il 29 giugno, alle 18 si aprirà, nella solennità dell’Aula Magna, inaugurata nel primo centenario della nascita di Leopardi dal poeta Giosuè Carducci, la celebrazione ufficiale sul tema "Da Recanati a Napoli. Le Carte Leopardi tra storia e progetto", con gli interventi di Maria Iannotti, Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, e di Fabiana Cacciapuoti, già curatrice delle Carte Leopardi della Biblioteca Nazionale di Napoli. E proprio alla Biblioteca di Napoli, dove sono custoditi i manoscritti del poeta fin dall’inizio del 1900, che andrà quest’anno il Premio "G. Leopardi". A concludere il pomeriggio sarà la sottoscrizione del protocollo d’intesa, della durata di 5 anni, fra Fabio Corvatta del Cnsl e Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze. Infine verranno consegnati i premi ai Vincitori della XVI Edizione Premio "G. Leopardi" per tesi di Laurea, Dottorato e consegna del Premio "Ente Ville Vesuviane" consistenti in borse di studio. Le celebrazioni si concluderanno il giorno dopo quando alle 11, nella sede del Centro, sala Franco Foschi, ci sarà la presentazione del progetto "Cammino della Poesia" con Antonio Moresco.