Celebrazioni pasquali. Venerdì la Via Crucis. Domenica solenne processione delle palme

Inizieranno venerdì gli appuntamenti di preghiera in vista della Pasqua. Si parte, alle 21 in piazza Annessione, con la tradizionale Via Crucis presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi, per le vie del centro. Domenica, alle 10 in piazza della Libertà, invece, ci sarà la benedizione delle palme e la processione verso la Cattedrale. Nel venerdì santo (29 marzo) che precede la Pasqua, alle 15 in Cattedrale si sarà la celebrazione della Passione e, alle 21 in piazza della Libertà, la processione con il Cristo morto. Per consentire lo svolgimento delle due processioni, il comando della polizia locale emesso una serie di ordinanze per regolamentare temporaneamente la viabilità nelle zone interessate dalle iniziative. Venerdì scatta il divieto di sosta con rimozione coatta nelle vie interessate dal passaggio del corteo: piazza Annessione, corso Garibaldi, via Tommaso Lauri, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni e piazza Strambi. Sullo stesso percorso previsto, inoltre, il divieto di transito con sospensione momentanea della circolazione stradale durante il passaggio del corteo. Domenica, alle 10, dopo la benedizione delle palme da piazza della Libertà partiranno due gruppi che seguiranno itinerari diversi: il primo gruppo transiterà in piazza Libertà, corso Repubblica, piazza Vittorio Veneto con entrata nella Cattedrale, il secondo in piazza Libertà, via Don Minzoni, via Gioberti, via S. Maria della Porta, via Lauro Rossi, via Ciccarelli, piazza Mazzini, piazza N. Sauro, corso Cairoli via Carducci e la processione entrerà nella chiesa del Sacro Cuore. L’ordinanza prevede: divieto di sosta dalle 9 alle 11 in piazza Libertà, via Don Minzoni, piazza Strambi, via Gioberti (sulla carreggiata tra via Don Minzoni e via S. Maria della Porta dove segnalato), via Carducci (lato sinistro tra via Merelli e via Cucchiari); sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio dei cortei. La processione del Venerdì Santo, in programma il 29 marzo con partenza da piazza della Libertà seguirà il percorso corso Matteotti, via Tommaso Lauri, XXX Aprile, viale Leopardi, piazza Garibaldi, piazza Annessione, corso Garibaldi, via Lauri, via Crescimbeni, piazza V. Veneto, corso della Repubblica per terminare in piazza della Libertà. Di conseguenza l’ordinanza prevede: divieto di sosta valido dalle 19 alle 23 in tutte le zone interessate e la sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il percorso del corteo e interdizione del traffico sulle strade che intersecano il percorso della manifestazione.