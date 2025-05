Celebrazioni per santa Camilla

Camerino celebra il 500° anniversario dalla morte di santa Camilla Battista Varano. "La modernità di una mistica del Rinascimento italiano" è il titolo del convegno nella chiesa del monastero Santa Chiara oggi alle 15.30. Fra Lorenzo Turchi della Pontificia Università Antonianum modererà Silvia Serventi, Letizia Pellegrini, Giuseppe Capriotti e Pierluigi Feliciati. Entrata tra le clarisse nel 1481, divenne mistica, scrittrice e guida religiosa. Alle 18.30 la messa con l’arcivescovo Francesco Massara. Alle 21.15, nell’auditorium Benedetto XIII, andrà in scena "Come una carezza – Il viaggio di Camilla Battista Varano", scritto e diretto da Giulia Giontella, a cura del Teatro in bilico.