Dopo il successo del 2023, l’IIS Filelfo di Tolentino quest’anno fa il bis con le Giornate Fai di primavera, "con grande partecipazione del corpo docente, degli studenti e del dirigente scolastico (Donato Romano, ndr) che crede fortemente in questa iniziativa", spiega la prof. di storia dell’arte Melania Bacaloni. "Celebriamo un’eccellenza – prosegue la docente –, simbolo del made in Italy nel mondo, che coniuga tradizione e innovazione, artigianalità e design. Il museo aziendale di Poltrona Frau è una gemma da preservare. Nel programma del quinto anno non si riesce ad affrontare questo periodo storico, quindi è anche un modo per non perdere importanti pezzi d’arte. Gli studenti sono entusiasti, molti di loro hanno già partecipato alla precedente edizione".