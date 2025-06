"Celiachia, screening e prevenzione"

"La celiachia non è solo una condizione medica, ma una sfida sociale e culturale che richiede conoscenza, sensibilità e collaborazione". Con queste parole il sindaco Fabrizio Ciarapica è intervenuto ieri mattina al Teatro Cecchetti, in occasione del congresso "Celiachia: la conosciamo veramente?", promosso da Aic Marche, Aps e Ast Macerata, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Una mattinata intensa e partecipata, animata da esperti del settore medico-scientifico, che ha posto l’accento sull’urgenza di migliorare la diagnosi precoce e la gestione quotidiana della celiachia, una patologia autoimmune in forte aumento e ancora troppo spesso sottovalutata. "Far conoscere la celiachia è un impegno che ci sta a cuore – ha dichiarato il sindaco –. Come Comune stiamo lavorando molto per sensibilizzare la cittadinanza, promuovere una corretta informazione e sostenere chi vive ogni giorno con questa condizione". Tra i vari interventi quello di Francesca Giansanti, rappresentante di Aic Marche. Tra i contributi quello del professor Carlo Catassi, luminare della celiachia e membro del Comitato Scientifico di Aic Marche: "Negli ultimi 25 anni siamo passati da un tasso di celiachia dello 0,8% della popolazione a oltre il doppio. Purtroppo, i sintomi non sempre si manifestano in modo chiaro o tempestivo, e questo porta a diagnosi tardive. È quindi fondamentale procedere con uno screening su base regionale per anticipare la diagnosi e prevenire complicanze".