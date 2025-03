CellOrchestra in concerto a "Civitanova Classica"

Nuovo appuntamento per il festival Civitanova Classica, atteso allo spazio multimediale San Francesco della città alta, domani alle 17.30. I 13 musicisti della CellOrchestra – nata nel 2019 grazie ai maestri Claudio Casadei e Francesco Fontana del conservatorio Rossini di Pesaro, e costituita prevalentemente da giovani violoncellisti del territorio italiano – proporranno un programma concertistico con musiche dal Seicento di Henry Purcell fino ai più noti compositori dei nostri giorni, quali Sollima, Piazzolla e Morricone.

"Il fascino del violoncello unito alla maestria dei musicisti – afferma Lorenzo Di Bella, ideatore del Civitanova Classica piano festival – permetteranno al pubblico di vivere un’esperienza sonora di rara suggestione. Il tutto impreziosito dalle opere esposte per l’occasione dall’Unitre di Civitanova". "Quadri per un concerto" è infatti il titolo dell’evento che, durante l’esibizione, vedrà esposti i lavori del corso di pittura di secondo livello tenuto dal maestro Daniele Cristallini all’interno delle attività dell’Unitre.

Civitanova Classica piano festival è organizzato dall’associazione di promozione sociale ARTEinMUSICA, in coorganizzazione con l’Azienda Teatri di Civitanova, con il contributo del Comune, della Regione Marche e di importanti sponsor privati. I biglietti per il concerto di domani (10 euro, con riduzione 5 euro per gli associati Unitre) sono disponibili sul circuito Ciaotickets, online e punti vendita, e alle biglietterie dei teatri. Prenotazioni e info: 392.4450125.

Martina Di Marco