Cellulari al volante, 22 multe in tre mesi

Controlli in borghese degli agenti della polizia locale, nel mirino chi guida con il telefono in mano. Ventidue i casi accertati dall’inizio dell’anno. Nei guai anche due uomini che avevano offeso gli agenti: uno lo aveva fatto sui social e ora dovrà rispondere del reato di diffamazione aggravata.

Si sono intensificati di recente i servizi per la sicurezza stradale che la polizia locale di Civitanova sta svolgendo, anche in borghese, per contrastare le cattive abitudini degli automobilisti, che sono la causa molto spesso di incidenti, tra cui l’uso del cellulare alla guida. Controlli svolti nel rispetto del programma ministeriale denominato "Vision Zero", che mira a ridurre del 50 per cento i decessi stradali e, per la prima volta, anche i feriti gravi entro il 2030, per raggiungere l’obiettivo di zero morti sulle strade entro il 2050.

L’altro ieri, durante lo svolgimento dei servizi di polizia stradale, un veicolo di grande cilindrata di proprietà di un italiano – ma immatricolato e importato dalla Gran Bretagna – è risultato privo del pagamento dei dazi doganali dovuti. Gli agenti della polizia locale hanno elevato una sanzione di 400 euro ai sensi del codice della strada e, al contempo, il veicolo è stato sequestrato per violazione alla normativa doganale e accise del 2024; il mezzo è stato messo a disposizione dell’autorità doganale, che dovrà calcolare i dazi non pagati per poi restituire il veicolo al soggetto, che una volta che avrà deciso se riscattarlo dovrà, comunque, procedere a una ulteriore immatricolazione in Italia o esportazione nel Paese di immatricolazione.

La notizia è stata resa nota dal dirigente superiore della polizia locale Cristian Lupidi, che ha fornito anche un importante dato sugli accertamenti relativi all’uso del telefono al volante dell’auto: nove nel 2024 a fronte dei ventidue, con altrettante patenti ritirate nel corso dell’anno corrente.

Denunciato, inoltre, un 39enne per diffamazione aggravata. Sotto a un articolo pubblicato online si era lasciato andare a insulti vari nei confronti della polizia locale. È stato convocato negli uffici di via Marinetti e a quel punto per lui è scattata la denuncia. Nei guai anche un civitanovese di 55 anni, residente in centro, che nel corso di un servizio interforze di alcuni giorni fa, mentre si riprendeva con il cellulare, si è lasciato andare a insulti oltraggiosi nei confronti degli agenti in servizio. Dopo essere stato identificato, è stato convocato negli uffici del comando di polizia locale ed è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiara Marinelli