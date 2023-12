Cementificazione record,. Dipende da Noi dice basta

Dal 2006 al 2016 a Civitanova sono stati cementificati 60 ettari: dieci ogni anno. "È troppo, dobbiamo reagire". Il dato e il monito sono emersi in sala consiliare dove il professor Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano, ha incontrato una numerosa platea di cittadini raccontando l’importanza dell’uso del suolo in una iniziativa organizzata dal movimento Dipende da Noi che, con i suoi esponenti Roberto Mancini ed Elisabetta Giorgini, ha lanciato l’appello "ad informarsi, dibattere insieme sulle tematiche ecologiche, unirci con le nuove generazioni che manifestano a favore dell’ambiente, creare un forum permanente tra cittadine e cittadini, ambientalisti, esperti per monitorare le condizioni del nostro ecosistema in cui viviamo così da essere pronti per salvaguardare il bene comune più fragile e prezioso che abbiamo: il suolo".

Nel corso del confronto si è insistito anche sulla tesi che "il suolo è la più grande soluzione per la crisi climatica perché ha una capacità di assorbire CO2 quattro volte quella di tutti gli alberi del pianeta terra e senza suolo l’albero npotrebbe vivere. È l’ecosistema degli ecosistemi". "Ogni volta che cementifichiamo – è stata la conclusione – uccidiamo il suolo e con esso tutto l’ecosistema. Con il cemento non abbiamo terre da coltivare o boschi da vivere. Dati alla mano, in Italia ogni secondo si consumano 2,25 metri quadrati di suolo e la regione Marche ha incrementato il consumo nell’ultimo anno del 0.34% ed è sopra la media nazionale".

l. c.