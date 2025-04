"Cemento ai giardini?. Serve per i giochi"

"La gettata di cemento serve per installare i giochi inclusivi". Così l’assessore Paolo Renna dopo l’intervento di una nostra lettrice. "Vogliamo tranquillizzare la lettrice che parla di ‘un’ampia gettata di cemento che copre la zona prima adibita ai giochi per l’infanzia’ ai giardini Diaz. L’intervento in questione riguarda un passaggio necessario per permettere poi la realizzazione di un tessuto in gomma colata e la predisposizione di un tappeto antitrauma per la tutela e la sicurezza dei bambini e per permettere l’installazione dei giochi inclusivi che possono essere utilizzati da tutti. Per quanto riguarda il verde saranno piantumati ai giardini Diaz 30 nuovi alberi a testimonianza dell’attenzione di questa amministrazione al tema; alberi che sostituiranno quelli che abbiamo dovuto abbattere e che causavano un pericolo per la pubblica incolumità".