Cemento come funghi, quanto consumo di suolo

A Civitanova negli ultimi quindici anni è stato costante l’incremento del consumo di suolo. Dal 2006 al 2021, sulla base dei dati dell’Ispra, il mattone si è mangiato ettari di territorio comunale. In regione è tra le città con le percentuali più alte, un prezzo pagato allo sviluppo urbano e alla crescita economica e demografica che, seppure non eccessiva, negli ultimi tre lustri ha comportato un aumento di residenti di circa duemila unità, fino alle quasi 42.000 di oggi. Secondo il rapporto sul consumo (snpambiente.it), pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel 2006 il suolo consumato è di 1.005 ettari che nel 2016 diventano 1.065 con un incremento di circa sessanta campi da calcio, con percentuali di crescita sempre costante negli anni. "Il dato più chiaro che abbiamo dallo studio dell’Ispra è che il consumo di suolo a Civitanova è progressivo", osserva Marco Cervellini della lista civica Ascoltiamo la città, da sempre impegnato su tematiche ecologico-ambientali. A suo parere "non c’è un reale sforzo di utilizzare le superfici già assegnate dai piani urbanistici, ma si cercano altre aree aumentando il consumo di suolo". Cervellini ha in mente due casi precisi: la variante al piano regolatore per immettere nuova superficie commerciale tra via Aldo Moro e il fiume Chienti e il villaggio per i camper nella zona Tre Case di Fontespina. "Sono – dice ancora Cervellini – due perfetti esempi di consumo di suolo. Le amministrazioni devono capire che queste scelte impattano sulla qualità della vita e che non si può sempre soddisfare la logica del privato". Il consumo di solo è un problema in tutto il paese. Nel 2021 si è registrato il valore più alto degli ultimi dieci anni "con una media di 19 ettari al giorno – è scritto nel rapporto Ispra – e una velocità che supera i due metri quadrati al secondo, il consumo di suolo torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell’intero suolo consumato". Numeri che preoccupano anche perché "l’Italia tra il 2006 e il 2021 ha perso 1.153 chilometri quadrati di suolo naturale o seminaturale, con una media di 77 chilometri quadrati all’anno a causa dell’espansione urbana e delle sue trasformazioni collaterali che, rendendo il suolo impermeabile, oltre all’aumento degli allagamenti e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di biodiversità e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di euro l’anno".

Lorena Cellini