Cemento, vetro e rifiuti lungo il fiume Chienti

di Giuliano Forani

Un capriolo, magari sfuggito dalle grinfie di un lupo, finisce sotto le ruote di un’autovettura in via Asola, poco distante dall’ippodromo Mori; ancora un’insegna stradale abbattuta sulla rotatoria di IV Marine; la solita discarica abusiva rinvenuta dagli agenti volontari del Cst a poca distanza dal Chienti e dal supermercato Cuore Adriatico. Sono alcune delle notizie che fanno da corollario alla "giornata bestiale" di Civitanova, ove il caldo torrido ha spinto sulla spiaggia un numero incredibile di bagnanti, pendolari e no. Le discariche abusive trovano terreno fertile lungo la valle del Chienti. Anche l’ultima, ieri mattina, è stata scoperta dai volontari della Cst, poco distante da quella già denunciata la settimana scorsa. Abbandonati a terra mobili, imposte con vetri, residui in cemento di costruzioni dismesse, sacchi per l’immondizia di contenuto ignoto. Del rinvenimento è stata data notizia alla Polizia Provinciale che ora disporrà per lo smaltimento. A monte dell’episodio, la mancanza di senso civico di chi agisce senza il minimo rispetto delle regole e dell’ambiente. Però ci si chiede: "Visto che il sito è sempre quello, una qualche telecamera non sarebbe di aiuto?". Ed infine l’ abbattimento dell’ insegna della rotatoria di Fontespina. Succede spesso, probabilmente non sarà l’ultima e forse non è un caso. Si chiedono allora anche i residenti: "Si aspetta il fattaccio per intervenire?".