"Cena al contrario" con la Pro Loco 2.0

Domani sera va in scena la "Cena al contrario", targata Pro Loco 2.0, a Tolentino. Si svolgerà in via Ozeri (il vicolo vicino a piazza della Libertà). Il menu prevede: amaro, caffè, gelato, secondo + contorno, primo, antipasto, aperitivo (acqua e vino inclusi). Si inizia alle 20.30; menu fisso 35 euro, fino a 10 anni 15 euro. Non mancheranno musica e intrattenimento durante la cena, e dj set. Prenotazione obbligatoria (3400830922 Martina, 3471915251 Tommaso, 3396599626 Alessia, 3496092569 Sara). La Cena al contrario è organizzata in collaborazione con Bar Zazzaretta, Linda’s Ice Cream, Il Santo Bevitore ristorante e La Genovese ristorante-pizzeria. Posti limitati.