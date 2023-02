Cena alla scoperta del vitigno "Tintilia"

Oltre cinquanta persone hanno partecipato alla 55esima cena a tema che si è svolta al ristorante "La volpe e l’uva" di Macerata per salutare il "Tintilia", un vitigno molisano riscoperto da poco, ma che ha conquistato subito i commensali. L’occasione è stata propizia anche per parlare di questa regione conosciuta da pochi. Un territorio ricco di storia che ancora mantiene gli usi, i costumi e le tradizioni. Il vignaiolo Claudio Cipressi ha presentato la sua cantina e i suoi prodotti e si è detto felice di ospitare i presenti alla cena nella sua azienda per far vedere da vicino come viene prodotto il vino.