Cena all’aperto e musica in piazza. La scossa di "Magnitudo Festival"

A Sant’Angelo in Pontano questa sera ritorna il Magnitudo Festival: la scossa dei giovani per rilanciare il paese. L’iniziativa nasce dalla volontà di un gruppo di ragazzi di offrire un’occasione di festa ma anche di rilancio culturale e aggregativo per il borgo, unendo tradizione e innovazione, semplicità e dinamismo.

"Magnitudo richiama la misura di un’energia: in questo caso, quella positiva e contagiosa che vuole smuovere il borgo, restituendogli centralità – spiegano i promotori –. La serata a ingresso gratuito si aprirà con una cena all’aperto pensata per tutti i gusti: in menù hamburger artigianali, arrosticini, grigliate, primi piatti caldi, e naturalmente birra, cocktail e altro. A seguire, la piazza si trasformerà in una vera e propria arena di divertimento grazie allo show firmato 1hourparty: ogni ora una festa diversa, tutti i generi musicali tra spettacoli e coinvolgimento, pensata per far ballare e sorridere fino a tarda notte".