Cena benefica in aiuto dell’Etiopia

Cena di beneficenza (costo 30 euro, fino a tre anni gratis e 15 euro fino a nove anni) venerdì prossimo al Convento dei Cappuccini di Recanati dove in cucina si cimenteranno frate Francesco e fra Giulio con il suo rinomate ciambellone.

Si rinnova, in questo modo l’appuntamento annuale per raccogliere i fondi necessari per il sostegno all’asilo realizzato dalle Missioni estere dei Cappuccini a Shapa, nel Dawro Konto dell’Etiopia grazie anche al progetto che prende

il nome di "Nel cuore un sogno".

Negli ultimi anni sono oltre dieci gli asili costruiti dalle Missioni Estere Cappuccini Onlus in Etiopia, grazie all’aiuto di tanti benefattori, donando, così, ad oltre mille bambini la possibilità di andare a scuola garantendo loro anche un pasto al giorno.