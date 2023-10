La cena blindata della premier Meloni: "Non pensavamo fosse lei"

Porto Potenza (Macerata), 29 ottobre 2023 – “Abbiamo capito solo all’ultimo, e cioè quando è entrata, che sarebbe venuta a cena la premier Giorgia Meloni. E non è la prima volta che mangia qui, anzi non diciamo che siamo amici ma con lei c’è uno splendido rapporto di conoscenza e stima".

Borroni, titolare Tre Corone, con Acquaroli e Meloni in una foto di qualche anno fa

Così Fabio Borroni e Augusta Morgoni, storici titolari della Taverna Tre Corone di Porto Potenza, raccontano la cena segreta e super blindata di venerdì, che ha visto ospite la premier Meloni (con lei anche la figlia), insieme al ministro Raffaele Fitto e al governatore Acquaroli. Infatti, di ritorno da Bruxelles, la Meloni si è fermata a mangiare a Porto Potenza, scortata dalla Digos e dal suo staff di sicurezza, visto che il giorno dopo – ieri – è stata ad Acqualagna dove ha firmato l’accordo di coesione con la Regione.

"E’ stata una sorpresa anche per me – spiega Borroni -, e davvero molto gradita. Nel pomeriggio, verso le 17, Acquaroli che è un caro e vecchio amico mi ha chiamato per prenotare. Tuttavia, non mi aveva anticipato niente. Poi, intorno alle 19, sono venute le forze dell’ordine e da lì mi sono insospettito che avrebbe cenato da me qualcuno di molto importante. Finché, alle 20, ho visto entrare la premier. Ad attenderla c’era il sindaco Noemi Tartabini, che le ha consegnato un mazzo di fiori".

Però, non è la prima volta che la Meloni si reca alla Taverna Tre Corone. E Borroni conserva alcuni vecchi scatti, pubblicati sui social a novembre 2014, che lo ritraggono nel suo ristorante proprio con Acquaroli e Meloni. "Diverse volte Acquaroli è venuto a mangiare da me con lei, fin da quando la Meloni era segretaria di Gioventù Nazionale – ricorda il ristoratore -. Lei è rimasta uguale a quella che era anni fa, sempre disponibile e cordiale".

Quanto alla cena dell’altra sera: menù di pesce, tra cui i deliziosi spaghetti alle vongole. "Si è complimentata per il cibo – riprende Borroni -. A fine pasto, quando si è alzata, c’è stato qualche cliente che ha chiesto un selfie e lei non si è sottratta. Ma è stata notata da pochi, dato che abbiamo sistemato tutti i partecipanti, circa 40, in una saletta riservata. Comunque, malgrado non sia la prima volta, è stata una grandissima emozione, quasi un regalo. Ho avuto ospiti attori e cantanti famosi, ma mai una carica così alta dello Stato. Giorgia Meloni è una donna in gamba, molto capace e che ha voglia di fare".