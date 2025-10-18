Cena col sindaco: l’invito di Gentili

Problemi, critiche o opinioni discordanti: ecco alcune discussioni quando una famiglia si trova a tavola a fine giornata. Ma come cambierebbe il tenore della cena, se nella sedia accanto fosse seduto il sindaco? A Monte San Giusto questa possibilità c’è e a proporla è Andrea Gentili con "Aggiungi un posto a tavola": sarà a disposizione, una volta a settimana, per sedersi a cena con i sangiustesi e scambiare opinioni. Per il dolce finale? Ci penserà lui. "È una iniziativa che avevo promosso durante il primo mandato – spiega il sindaco Gentili –, mi piace vivere la comunità e il paese. Già portiamo avanti gli incontri di quartiere, ad esempio per la presentazione del bilancio, ma questo sarà un momento di confronto con le famiglie per scambiare opinioni, raccogliere critiche e proposte. In passato queste cene sono state positivi attimi di condivisione ,nei quali i cittadini chiedono informazioni sui progetti del Comune e parlano dei temi legati alla società come lavoro o prospettive per i giovani – aggiunge –. A volte la politica è distante, così in questi anni ho sempre programmato azioni volte a stare il più vicino possibile alle persone. Un cittadino va in Comune per segnalare un disservizio o interloquire con un ufficio, ma è importante trovare un momento in cui parlare di tutto e ascoltare. Quando sono stato eletto la prima volta, ho subito cercato di ridurre la distanza tra cittadini e amministratori, anche ora al terzo mandato sento la grinta di continuare con questa visione: quando si amministra bisogna conoscere il territorio e i problemi dei cittadini". Per prenotarsi: 0733.839007. Diego Pierluigi