Cena di 50 anni dopo il diploma a Civitanova: Una serata di ricordi per le ex studentesse

Una cena per festeggiare i cinquant’anni dalla maturità. È stata una serata di ricordi per le ex studentesse della quarta B dell’istituto magistrale "Stella Maris", che lunedì si sono ritrovate al ‘Garden Pub’ di Porto Sant’Elpidio, nel fermano, per festeggiare i cinquanta anni dal diploma conseguito nel 1973. "Rivedere le compagne con cui sono stati condivisi quattro anni di studi è stato molto emozionante – dicono –. Il tempo non ha cancellato l’allegria nel ritrovarsi e la spontaneità dello stare insieme. Nel corso della serata numerosi sono stati raccontati diversi aneddoti, così da far rivivere la complicità e l’amicizia di allora. E al termine della cena, una bella sorpresa: ognuna di noi ha ricevuto un regalo, ben confezionato dall’artista del gruppo, come ricordo della serata trascorsa. Da qui, la promessa di ritrovarsi presto, di nuovo tutte insieme".