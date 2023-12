Cena di beneficenza per le famiglie in difficoltà

Ha raggiunto gli obiettivi prefissi la cena di beneficenza organizzata dall’Opera caritativa Don Angelo Casertano, nella struttura ricettiva di Casa Grimaldi a Matelica, con la disponibilità offerta dalla titolare Irene Ruggeri. Tanti i partecipanti alla serata, tra i quali amministratori e imprenditori anche dei paesi limitrofi. A rendere ancor più allegra la serata è stata una tombola con cesti natalizi e prodotti tipici locali e l’animazione di Antonio Lo Cascio. Alla serata non sono mancati la presidente dell’associazione caritatevole, Marina Porcarelli (nella foto con una volontaria), con la dozzina di soci, che ogni fine settimana garantiscono la distribuzione di alimentari a quasi 300 famiglie in difficoltà nell’area ricompresa tra Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Camerino e Fiuminata, con trasporto a domicilio dei pacchi alimentari. L’Opera caritatevole, nata nel 2017, dopo la morte di don Angelo Casertano, il monaco benedettino-silvestrino con una laurea in ingegneria aero-spaziale, che aveva realizzato a sue spese una mensa per i poveri all’interno dell’ex probandato del monastero di Santa Teresa, è passata nel tempo dall’assistenza a 18 nuclei familiari alle attuali 260 famiglie, ottenendo finanziamenti da offerte e donazioni di privati ed aziende, oltre che dal 5x1000. Come ha più volte spiegato la stessa presidente Porcarelli, "è quanto mai falsa la convinzione diffusa che i poveri siano solo stranieri, quando in realtà sono rilevanti purtroppo le realtà locali in ristrettezze economiche che noi aiutiamo".

m. p.