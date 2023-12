Cena e brindisi dei dipendenti dell’Atac

Cena aziendale di Natale dell’Atac al Vecchio Mulino, presenti i dipendenti dei vari settore gestiti dalla società comunale, il presidente Massimo Belvederesi, tutto il Cda e il sindaco Ciarapica. Personale quasi al completo "segno di una sempre maggiore armonia e clima sereno, come è giusto che sia in una società multiservizi a disposizione dei cittadini" dice Belvederesi. Illustrati, a grandi linee i risultati dello scorso anno e gli obiettivi futuri. Il sindaco ha espresso soddisfazione per quanto fatto dall’azienda e per le prospettive future.