"Cena in bianco" a bordo piscina tra bagni di mezzanotte e fuochi d’artificio

Domani sera torna la "Cena in bianco" a bordo piscina, a Pieve Torina, accompagnata da buona musica. "Un modo originale per celebrare la notte di San Lorenzo, tra bagni di mezzanotte e fuochi d’artificio – dice il sindaco Alessandro Gentilucci –. Oltre al servizio bar aperto tutta la sera e alla cena preparata in collaborazione con ’Il nido dell’aquila’, ci sarà l’opportunità, per chi vorrà aggiungersi più tardi alla festa, di assistere allo spettacolo pirotecnico".