Cena solidale a San Severino: raccogliere fondi per il reparto Oncologia

Il reparto oncologia di San Severino chiama, il comitato per la difesa dell’ospedale risponde. Sabato, dalle 20.30, il chiostro di San Domenico ospiterà una cena solidale organizzata dal comitato, presieduto da Marco Massei e a cui collaboreranno anche altre associazioni di volontariato. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’acquisto di poltrone elettriche per trattamenti oncologici da donare al reparto di Oncologia. "Tutto è iniziato con la chiamata del dottor Luca Faloppi, primario del reparto, per una richiesta urgente. L’ospedale è sprovvisto di poltrone elettriche per il trattamento dei pazienti chemioterapici. La struttura settempedana non ha la possibilità di acquistare subito queste poltrone e quindi mi sono attivato con il comitato. Dei volontari molto abili in cucina si sono messi a disposizione. Così rispondiamo a una richiesta di aiuto per cercare di risolvere un problema che riguarda molte famiglie. Ci auguriamo di poter raggiungere l’obiettivo – sottolinea Massei –. Sono poltrone costose, circa 2.500 euro ognuna e sono felice perché ci sono state già delle donazioni da parte di persone che non potranno venire ma che vogliono sostenere la causa". La quota di partecipazione alla cena, con menù a base di pesce, è di 45 euro a persona. Per prenotazioni e info: 335 5237812 (Marco), 333 2458375 (Silvano), 247 5966963 (Agostino).

Gaia Gennaretti